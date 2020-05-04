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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre'den Ramazan Civelek'e sürpriz telefon!
04.05.2020 - 08:35 | | Ajansspor

Emre'den Ramazan Civelek'e sürpriz telefon!

Fenerbahçe'de sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i aradı. Ramazan'a kulübün gelecek sezon planlamasından bahseden Belözoğlu, futbolcunun son durumunu sordu.

Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda...Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe listesine birçok ismi ekledi. Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i aradı.

Ramazan'a Sarı Lacivertli kulübünün gelecek sezon planlamasından bahseden Belözoğlu, futbolcunun son durumunu sordu. Ramazan Civelek'in sözleşmesinde Fenerbahçe için 1 milyon TL satın alma opsiyonu var.

Ramazan Civelek, Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Radyospor'da Salim Manav'ın geçtiğimiz hafta canlı yayın konuğu olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe ile ilgili şu sözleri söyledi: "Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak."

5 gol, 3 asist kaydetti

Bu sezon 20 lig maçında ilk 11'de oynayan 1996 doğumlu futbolcu 5 gol, 3 asist kaydetti, oyuncu 2 kupa maçında forma giydi.

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