11.01.2018 - 11:04 |
Emrullah Şalk, Konyaspor'a transfer oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'tan 9 gol yemesinin ardından sahayı gözyaşları içinde terk eden Emrullah Şalk, Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'a transfer oluyor...
Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş’tan yediği 9 gol ve sahayı gözyaşları içinde terk etmesi ile gündeme gelen Manisaspor’un kalecisi Emrullah Şalk, Konyaspor’a transfer oluyor.
Konyaspor’un yedek kalecisi Abdülaziz Demircan’ın ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrılmak istemesinin ardından bu kararın aldığı öğrenildi.
30 yaşındaki tecrübeli kaleci Emrullah, Konyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği sezonda da yeşil beyazlılarda yedek kaleci olarak kadroda bulunmuştu. O sezon sadece kupada 2 maçta forma giyen Emrullah, Konyaspor’un evinde Nazilli Belediyespor 3-0 mağlup olduğu maçta da kaleyi korumuştu.
(Konya Yenigün)