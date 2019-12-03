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03.12.2019 - 08:00 |

En anlamlı gol

Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı.

En anlamlı gol
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Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı. Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç’in hayali, Turkcell’in  5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu.

Tunç sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor’un golcüsü Sörloth’u yönlendirdi, Sörloth takım arkadaşı Erce Kardeşler’in koruduğu kaleye gol attı.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “5G teknolojisinin konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi 5G, sadece ses ve veri taşıyan bir teknoloji değil, hayata değer katacak yenilikleri de beraberinde getiren bir dijitalleşme teknolojisidir. Engellilerimizi de hayatın içine daha çok katabilmek için teknolojimizi onların hizmetine sunarak yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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