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07.07.2020 - 07:00 |

En başarılı golcü Falcao!

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle çoğu maçta forma giyemeyen Radamel Falcao, dakika bazında en golcü isim olarak istatistiklerde yerini aldı.

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 Sakatlığı nedeniyle haftalarca Galatasaray’ı yalnız bırakan Radamel Falcao, dakika bazında en golcü isim olarak istatistiklerde yerini aldı. Bu sezon ligde 13 maça ilk 11’de başlayan ve 3 maça da sonradan dahil olan Kolombiyalı futbolcu, sahada kaldığı 1114 dakikada 10 gole ulaştı.
Falcao, 111,4 dakikada bir gol atarken, onun ardından gelen golcü ise Beşiktaşlı Umut Nayir oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, 111,5 dakikada bir gol attı. Alanyaspor’dan Papiss Cisse 119,05 ve Trabzonspor’dan Alexander Sörloth da 125,24 dakika başına bir gol atarak takımlarını zirveye taşıdı, kendilerini de gol krallığında iddialı duruma soktu.

En başarılı golcü Falcao

En başarılı golcü Falcao

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