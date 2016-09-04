2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Hırvatistan'ın teknik direktörü Ante Cacic, karşılarında çok tehlikeli bir takım olacağını söyledi.

Başkent Zagreb'deki maçın yapılacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Ante Cacic ve takımın yıldız oyuncularından Luka Modric, açıklamalarda bulundu.

Ante Cacic, Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye genel olarak çok kaliteli bir takım. Onları kesinlikle güçsüz bir takım olarak görmüyoruz. Bundan önceki maçlarda da çok kötü oynadıklarını söyleyemem. Yarın da karşımızda iyi bir takım olacaktır. Bizim de geçmişte kalmamamız gerekiyor. İlk eleme maçımıza Türkiye karşısında çıkıyoruz ve sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Yarın güzel bir maç olacaktır. Türkiye kesinlikle çok tehlikeli bir takım." dedi.

Ante Cacic, Fatih Terim'in Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan gibi oyuncuları kadroya almaması ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Türkiye kadrosunda yeni oyuncular ve belki de çok tecrübeli olmayan oyuncular bulunuyor olabilir. Yarınki maçın Türkiye'nin önemli isimlerinin kadroda olmayacağı için rahat geçeceğini düşünmüyorum."

Cacic, Türkiye karşısında oynamayacağı iddia edilen Ivan Rakitic'in yarın sahada olacağını açıkladı. Hırvat teknik adam, ailevi sorunlarından dolayı kampa geç katılan Rakitic'in fiziksel olarak iyi durumda bulunduğunu ve maçta iyi bir mücadele göstereceğinden emin olduğunu ifade etti.

Hırvatistan teknik direktörü, I Grubu'nda favori gösterilmeleri ile ilgili olarak, "Grubumuzda, Ukrayna ve İzlanda gibi Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuş, dikkati çeken takımlar var. Türkiye de çok tehlikeli bir takım. Herkes Dünya Kupası'na gitmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ante Cacic, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de doğum gününü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Luka Modric: "En çok Emre Mor'dan korkuyoruz"

Hırvatistan'ın yıldız oyuncularından Luka Modric, Türkiye maçında en çok genç futbolcu Emre Mor'dan korktuklarını kaydetti.

Modric, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan Türkiye karşısında çok rahat olmadıklarını anımsatarak, "Bizim için çok zor bir maç olmuştu. Dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum. Hiçbir maç birbirine benzemez, maçta mutlaka değişik olacaktır. Yarın sahada çok kaliteli bir Türkiye bekliyorum. Hırvatistan'ın da gerçek gücünü göstereceğine eminim." dedi.

Modric, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması ile ilgili olarak ise, "Seyircilere kapalı olması bizim için tabii ki olumsuz. Sonuçta taraftarlar her zaman farklı bir hava ve renk katıyor." ifadesini kullandı.

Luka Modric, Emre Mor'un, Fransa'daki maçta kendisi ile fotoğraf çekilmesi ve bunun eleştirilmesi ile ilgili olarak ise "Emre Mor ile fotoğraf çekilmiştik. Bunun nesi var anlamıyorum. Herkes bunu çok konuştu, Emre çok kaliteli ve tehlikeli bir futbolcu. Borussia Dortmund'a transfer olması da bunun göstergesi. Yarın en çok Emre Mor'dan korkuyoruz. Bakalım nasıl bir kariyeri olacak." şeklinde konuştu.