En çok kazanan Lebron James

NBA’de bu sezonun en fazla kazanan 25 oyuncusu belli oldu. Listenin zirvesinde ise Cleveland’ın yıldızı LeBron James (31 milyon dolar) yer aldı.

İkinci 26 milyon 500 bin dolarla Kevin Durant, üçüncü de aynı ücretle Memphis’ten Mike Conley oldu. Golden State Warriors’un yıldızlarından Stephan Curry’nin ise aldığı 12 milyon dolarlık kontrat ile NBA’in en çok kazanan 83. sırada yer alması dikkat çekti.