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11.12.2019 - 09:53 |

En deÄŸerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak

Dortmund'un parlayan yÄ±ldÄ±zÄ± Jadon Sancho, 116 milyon euroluk deÄŸeriyle 2000 sonrasÄ± doÄŸan oyuncular arasÄ±nda 'En deÄŸerlisi' olurken, Schalke'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak ise 30 milyon euroluk piyasa deÄŸeriyle 'En deÄŸerli 10 oyuncu' arasÄ±nda Phil Foden'la yedinciliÄŸi paylaÅŸtÄ±.Â

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Futbolda da artÄ±k Z kuÅŸaÄŸÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. 2000 sonrasÄ± doÄŸan oyuncular artÄ±k dÃ¼nya futbol piyasasÄ±nda en Ã§ok talep gÃ¶ren isimler olurken, KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrasÄ± doÄŸan en deÄŸerli 10 oyuncusunu inceledi. AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re; Borussia Dortmund'un Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±zÄ± Jadon Sancho, 116 milyon euroluk piyasa deÄŸeriyle zirvede yer alÄ±rken, Real Madrid'in BrezilyalÄ± kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon euroluk deÄŸeriyle ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. yine Real Madrid formasÄ± giyen Rodrygo ise 56 milyon euroyla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaâ€¦

15 milyon euroya imza attÄ±AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, ilk 10 oyuncu arasÄ±nda bir de TÃ¼rk oyuncu var: Ozan Kabakâ€¦ Ocak 2019'da 11 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Galatasaray'dan Stuttgart'a giden, bu sezon baÅŸÄ±nda da 15 milyon euro bedelle Schalke'ye transfer olan milli stoper, 30 milyon euroluk piyasa deÄŸeriyle 'En deÄŸerli 10 oyuncu' arasÄ±nda Manchester City'nin genÃ§ yeteneÄŸi Phil Foden'la yedinciliÄŸi paylaÅŸtÄ±.

Sancho kimseyi ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±KPMG Spor SektÃ¶r Lideri Hakan UÃ§ak, ''Ozan, sezon baÅŸÄ±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Schalke'de fazla forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±. Buna raÄŸmen yÃ¼ksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayÄ± baÅŸardÄ±. Zaten son maÃ§larda gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ± bu listede neden yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± niteliÄŸindedir. Ozan sezon baÅŸÄ±ndan bu yana oynamÄ±ÅŸ olsaydÄ±, bu listede daha da yukarÄ±larda olabilirdi. 2000 sonrasÄ± doÄŸan oyuncular arasÄ±nda Jadon Sancho'nun zirvede yer almasÄ± da ÅŸaÅŸÄ±rÄ±lacak bir durum dedi'' dedi.Â 

Ä°ÅŸte 2000 sonrasÄ± doÄŸan en deÄŸerli 10 oyuncu

OYUNCU

TAKIMI

DEÄžER (â‚¬)

Jadon Sancho

Borussia Dortmund

116 milyon

Vinicius Junior

Real Madrid

67 milyon

Rodrygo

Real Madrid

56 milyon

Hudson-Odoi

Chelsea

53 milyon

Moise Kean

Everton

38 milyon

Ryan Sessegnon

Tottenham

35 milyon

Phil Foden

M.City

30 milyon

Ozan Kabak

Schalke

30 milyon

Sandro Tonali

Brescia

27 milyon

Max Aarons

Norwich City

26 milyon



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