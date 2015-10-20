En iyi Torku Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında 15 puan toplayıp 4. sıraya yerleşen Torku Konyaspor, tarihindeki en iyi Süper Lig performansını yakaladı.

Torku Konyaspor, lige sahasında Akhisar Belediyespor karşısında aldığı beraberlikle başladı. Daha sonra Kayserispor deplasmanına giden Konya ekibi, rakip sahadan 1 puanla ayrıldı. Üçüncü hafta evinde 42 bin seyircisinin önünde Galatasaray'ı ağırlayan ve mutlak galibiyet parolasıyla çıkan yeşil-beyazlılar, bu maçta da galibiyet elde edemedi.

Ligde ilk 3 haftada 2 puan elde eden Torku Konyaspor, 4. haftada deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek, bu sezon ilk galibiyetini aldı. 5. haftada deplasmanda Medicana Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Konya temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Sahasında 6. haftada Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenen Torku Konyaspor, 7. haftada Trabzonspor'u deplasmanda ve 8. haftada da sahasında Gaziantepspor'u aynı skorlarla (2-1) mağlup etti.

Bu sonuçlarla Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında 15 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Torku Konyaspor, tarihindeki en iyi Süper Lig performansına ulaştı. Yeşil-beyazlılar, en kötü dönemini ise 4 puanla 1992-1993 sezonunda yaşadı.

Oral: "Yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz"

Torku Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde alınan puanların çok önemli olduğunu söyledi. Şu ana kadar toplanan puanların tesadüf olmadığını belirten Oral, "Bu durumu oynadığımız futbolla kanıtlıyoruz. Bu sezonu geçen seneden daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Şu an Torku Konyaspor olarak, taraftarımız, yönetimimiz ve teknik heyetimizle beraber bu hedefe kilitlendik. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız, sportif başarıyı getirecektir. İnşallah yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.