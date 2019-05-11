En tehlikelisi Muriç
Rizespor’un ikinci yarıdaki maçlarını izleyen Galatasaray teknik heyeti, Kosovalı oyuncunun tehlikesini bertaraf etmek için özel önlem aldı. Vedat Muriç sadece gol atmadığı, arkadaşlarına da boş alanlar yarattığı için iki stoperin de uyanık olması istendi.
Şampiyonluk yolunda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray, ligin flaş ekibi Çaykur Rizespor’u yakından takip etti, zayıf ve güçlü yanlarını tek tek belirledi.
Okan Buruk’un göreve gelmesi sonrasında müthiş bir çıkış içine giren Karadeniz ekibinin en büyük kozu olarak Vedat Muriç görüldü. Yeşil-mavililerin en tehlikeli ismi olarak görülen Kosovalı oyuncu için özel önlem düşünüldü. 14 gol, 7 asisti bulunan futbolcunun sadece kendisinin tehdit olmadığı, aynı zamanda takım arkadaşlarına da boş alanlar açtığını futbolcularına anlatan Fatih Terim ve ekibi, bu konuda neler yapılması gerektiğini öğrencilerine tek tek dile getirdi.
Topla buluşmasın
Teknik kadro, savunma oyuncuları ile özel görüşmeler yaparak ilk topu Muriç’e aldırmamaları uyarısında bulundu. Bu çerçevede hem Luyindama hem de Marcao’dan, Kosovalı forvetin topla buluşmasını önleyici şekilde hareket etmeleri ve uyanık olmaları gerektiği söylendi.