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11.05.2019 - 02:30 |

En tehlikelisi Muriç

Rizespor’un ikinci yarıdaki maçlarını izleyen Galatasaray teknik heyeti, Kosovalı oyuncunun tehlikesini bertaraf etmek için özel önlem aldı. Vedat Muriç sadece gol atmadığı, arkadaşlarına da boş alanlar yarattığı için iki stoperin de uyanık olması istendi.

En tehlikelisi Muriç
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Şampiyonluk yolunda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray, ligin flaş ekibi Çaykur Rizespor’u yakından takip etti, zayıf ve güçlü yanlarını tek tek belirledi.

Okan Buruk’un göreve gelmesi sonrasında müthiş bir çıkış içine giren Karadeniz ekibinin en büyük kozu olarak Vedat Muriç görüldü. Yeşil-mavililerin en tehlikeli ismi olarak görülen Kosovalı oyuncu için özel önlem düşünüldü. 14 gol, 7 asisti bulunan futbolcunun sadece kendisinin tehdit olmadığı, aynı zamanda takım arkadaşlarına da boş alanlar açtığını futbolcularına anlatan Fatih Terim ve ekibi, bu konuda neler yapılması gerektiğini öğrencilerine tek tek dile getirdi.

Topla buluşmasın

Teknik kadro, savunma oyuncuları ile özel görüşmeler yaparak ilk topu Muriç’e aldırmamaları uyarısında bulundu. Bu çerçevede hem Luyindama hem de Marcao’dan, Kosovalı forvetin topla buluşmasını önleyici şekilde hareket etmeleri ve uyanık olmaları gerektiği söylendi.

‘Rizespor’un da hayalleri var’
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç konusunda açıklamada bulundu.
Asistanaliz.com’a konuşan Bakır, “Oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Herhangi bir resmi teklif bize ulaşmadı. Vedat’ın hayalleri vardır ama Rizespor’un da hayalleri vardır. Şartlar Rizespor’un menfaatlerine uygunsa ve Okan Hoca da onay verirse Vedat’ın hayallerine uygun karar veririz. Vedat’ı çok seviyoruz, çok karakterli bir oyuncu. Onun da hayallerinin gerçekleşmesi bizim açımızdan sevindirici olur” dedi.

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