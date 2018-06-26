MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri En yaşlı golcü Quaresma
26.06.2018 - 02:30 |

En yaşlı golcü Quaresma

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İran’a attığı golle önemli bir derecenin de sahibi oldu.

En yaşlı golcü Quaresma
ABONE OL
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflar
İran - Portekiz maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İran’a attığı golle önemli bir derecenin de sahibi oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ülkesi Portekiz’in Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı oyuncusu konumuna geldi.

Quaresma ayrıca 38 yaşındaki Damas’tan sonra 34 yıl 272 günle Portekiz’in Dünya Kupası’nda oynayan en yaşlı oyuncusu oldu.

Trivela rüzgarı

Quaresma’nın İran’a attığı trivela golü büyük beğeni topladı. Tecrübeli yıldızın golü tüm dünyada ses getirdi. Özellikle Avrupa basını ve sosyal medyada Quaresma’nın trivelası en fazla paylaşımı alan video oldu.

FIFA Dünya Kupası’nın resmi medya hesapları da başarılı oyuncunun golünü sürekli paylaştı.

İlk şutunda gol

Ricardo Quaresma, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11’de başladı. Quaresma maçtaki ilk şutunda golü buldu.

    Bayern Münih Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
      Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
    2. Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor
      Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor
    3. Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı
      Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı
    4. Fenerbahçe salonda çalıştı
      Fenerbahçe salonda çalıştı
    5. Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı
      Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

    UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği

    Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

    Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

    Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

    Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

    Sıradaki Haber