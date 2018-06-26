En yaşlı golcü Quaresma

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İran’a attığı golle önemli bir derecenin de sahibi oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ülkesi Portekiz’in Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı oyuncusu konumuna geldi.

Quaresma ayrıca 38 yaşındaki Damas’tan sonra 34 yıl 272 günle Portekiz’in Dünya Kupası’nda oynayan en yaşlı oyuncusu oldu.

Trivela rüzgarı

Quaresma’nın İran’a attığı trivela golü büyük beğeni topladı. Tecrübeli yıldızın golü tüm dünyada ses getirdi. Özellikle Avrupa basını ve sosyal medyada Quaresma’nın trivelası en fazla paylaşımı alan video oldu.

FIFA Dünya Kupası’nın resmi medya hesapları da başarılı oyuncunun golünü sürekli paylaştı.

İlk şutunda gol

Ricardo Quaresma, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11’de başladı. Quaresma maçtaki ilk şutunda golü buldu.