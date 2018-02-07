Enes Kanter’e hakaret davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanın baş danışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

HAKARET DAVASI

İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. İddianamede Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)