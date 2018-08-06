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06.08.2018 - 18:43 |

Enes Kubat ile yollar ayırıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde altyapıdan yetişen futbolcu Enes Kubat ile yollar ayrıldı.

Enes Kubat ile yollar ayırıldı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde altyapıdan yetişen futbolcu Enes Kubat ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Enes Kubat ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdirildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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