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13.06.2020 - 22:24 |

Enes Ünal golünü attı, Real Valladolid kazandı!

La Liga'nın 28. haftasında Real Valladolid deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Enes Ünal'ın gol attığı maçı Real Valladolid 2-1 kazandı.

Enes Ünal golünü attı, Real Valladolid kazandı!
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La Liga'nın 28. haftasında Real Valladolid deplasmanda Leganes karşı karşıya geldi. Müsabakayı Real Valladolid 2-1 kazandı.

Real Valladolid'in gollerini 2. dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54. dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Leganes'in tek golünü Oscar Rodriguez 84'te kaydetti.

Real Valladolid puanını 32 yaparak 14. sıraya yükseldi. Leganes ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Enes Ünal golünü attı, Real Valladolid kazandı

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