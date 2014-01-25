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25.01.2014 - 16:47 | | SKORER

Engin Baytar, Aydın ve Bruma'yı unutmadı

Ç.Rizespor'a Galatasaray'dan transfer olan Engin Baytar, ciddi sakatlık yaşayan eski takım arkadaşlarını unutmadı.

Engin Baytar, Aydın ve Bruma'yı unutmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

Ç.Rizespor'a Galatasaray'dan transfer olan Engin Baytar, 71. dakikada takımının tek golünü penaltıdan kaydederken; gol sevinci sırasında eski takım arkadaşlarını unutmadı.

Engin Baytar, attığı golün ardından ciddi sakatlık geçiren iki eski takım arkadaşı Aydın Yılmaz ve Bruma'yı unutmadı ve onlar için hazırladığı tişörtü gösterdi.,

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