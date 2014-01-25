Engin Baytar, Aydın ve Bruma'yı unutmadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

Ç.Rizespor'a Galatasaray'dan transfer olan Engin Baytar, 71. dakikada takımının tek golünü penaltıdan kaydederken; gol sevinci sırasında eski takım arkadaşlarını unutmadı.

Engin Baytar, attığı golün ardından ciddi sakatlık geçiren iki eski takım arkadaşı Aydın Yılmaz ve Bruma'yı unutmadı ve onlar için hazırladığı tişörtü gösterdi.,

İŞTE O HAREKET