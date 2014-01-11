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11.01.2014 - 12:44 | | (İHA)

Engin Baytar sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Engin Baytar bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Engin Baytar sağlık kontrolünden geçti
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Çaykur Rizespor’un yeni transferi Engin Baytar bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan Engin Baytar'ın sağlık kontrolleri, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde yapıldı.

Orta sahanın ortası, sol ve sağ açık mevkilerinde görev yapan tecrübeli futbolcu Baytar, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Baytar'ın kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.

30 yaşındaki futbolcu Engin Baytar, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 7 kez yeşil sahalara çıkmıştı.

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