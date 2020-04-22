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22.04.2020 - 09:24 | | Fanatik

Engin Baytar: Trabzonspor'dan Galatasaray'a zorla gönderildim

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Engin Baytar, "G.Saray'a gitmek istemiyordum. Galatasaray'a para için gittiğimi söylediler. Orada Trabzon'un verdiğinin yarısına oynadım" dedi.

Engin Baytar: Trabzonspor'dan Galatasaray'a zorla gönderildim

2009-2011 yılları arasında Trabzonspor formasını giyen Engin Baytar, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Aslında Sarı-kırmızılılar'a gitmek istemediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a giderken, Trabzon'da kadro dışıydım. Kaç arkadaşımı zorla gönderdiler. Galatasaray'a para için gittiğimi söylediler. Orada, Trabzon'un verdiğinin yarısına oynadım. Kulüplerin asıl sahipleri taraftardır. Taraftar beni seviyordu ama ben zorla Galatasaray'a gönderilirken, neredeydiler?" dedi.

 

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