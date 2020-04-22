Engin Baytar: Trabzonspor'dan Galatasaray'a zorla gönderildim

2009-2011 yılları arasında Trabzonspor formasını giyen Engin Baytar, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Aslında Sarı-kırmızılılar'a gitmek istemediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a giderken, Trabzon'da kadro dışıydım. Kaç arkadaşımı zorla gönderdiler. Galatasaray'a para için gittiğimi söylediler. Orada, Trabzon'un verdiğinin yarısına oynadım. Kulüplerin asıl sahipleri taraftardır. Taraftar beni seviyordu ama ben zorla Galatasaray'a gönderilirken, neredeydiler?" dedi.

FATİH TERİM'İN BAŞARILARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ