Engin Bekdemir sağlık kontrolünden geçti!

Hastaneden yapılan açıklamada, Fulya'da bulunan Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Engin'e çeşitli tetkikler uygulandığı belirtildi.

Genç futbolcunun yapılan kan testlerinden sonra, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi. Engin'in kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.