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25.08.2014 - 12:49 | | AA

Engin Bekdemir sağlık kontrolünden geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Bekdemir, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Engin Bekdemir sağlık kontrolünden geçti!
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Hastaneden yapılan açıklamada, Fulya'da bulunan Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Engin'e çeşitli tetkikler uygulandığı belirtildi.

Genç futbolcunun yapılan kan testlerinden sonra, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi. Engin'in kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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