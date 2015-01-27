Engin Bekdemir'in acı günü!

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Engin'in babasının vefatından duyulan üzüntü belirtilerek, "Bir süredir Belçika'da tedavi gören Nazım Bekdemir'in vefatından dolayı başta oyuncumuz Engin Bekdemir olmak üzere tüm ailesinin acısını paylaşıyor, merhuma rahmet ailesine sabır diliyoruz" denildi.

Açıklamada, Nazım Bekdemir'in cenazesinin Giresun'a getirileceği ve Çarşamba günü öğle vaktinden sonra defnedileceği ifade edildi.

Engin Bekdemir'e babasının rahatsızlığı nedeniyle, teknik heyet tarafından izin verilmiş, Belçika'ya giden oyuncu Galatasaray maçı kadrosunda yer almamıştı.