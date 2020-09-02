Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Enner Valencia: Büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum
02.09.2020 - 15:31 |

Enner Valencia: Büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABONE OL

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Valencia, çok büyük bir kulübe geldiğini belirtti. Fenerbahçe'de kendisini evinde hissettiğini anlatan Valencia, "Çok mutluyum, büyük bir kulübe geldim. Büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, kendimi lige vereceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Kulüplerin farklı felsefelere sahip olduğunu ve son 2 sezonda kaleye uzak oynadığı için gol sayısının düştüğünü anlatan Valencia, şöyle devam etti:

"Transfer sürecinde öncelikle menajerim ve kulüp yöneticileri görüştüler. Onlara beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Forvet pozisyonu kendimi en iyi hissettiğim yer. Fenerbahçe'de ilk Ekvadorluyum. Bu aslında benim için çok güzel bir olanak. Umarım kulüp ve Süper Lig tarihine ismimi yazdırabilirim."

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Valencia, "Buraya ilk geldiğimde Fenerbahçe taraftarlarının kulübe tutkuyla bağlı olduğunu gördüm. İlk geldiğim andan itibaren desteklerini sosyal medyadan sağlıyorlar. Çok rahat hissediyorum. 'Flaş' lakabı çok hoşuma gitti. Videoyu izlediğimde çok hoşuma gitti." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu baskıyı biliyorum"

Enner Valencia, büyük takımlarda forvet oyuncuları üzerindeki baskının doğal olduğunu dile getirdi. Buraya gelmeden önce Türkiye Ligi'ni izlediğini aktaran Valencia, "Fenerbahçe'nin de maçlarını izlemiştim ama gelmeden önce bu kadar önemli bir kulüp olduğunu ve böyle tutkulu taraftarları olduğunu açıkçası bilmiyordum. En yüksek gol ve asist sayısını yapabilmek için çok çalışacağım." şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında bile rakip savunmaların sertliğini fark ettiğini anlatan 30 yaşındaki golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük takımlarda forvetler üzerindeki baskı aslında çok iyi. Daha önce de büyük kulüplerde oynadım, bu baskıyı biliyorum. Büyük kulüpte bu normal, beni kötü etkilemeyecek. Geldiğimden beri rakip savunmaların sertliğini fark ettim. Fark oluşturmak için iyi çalışmak gerekiyor. Kız kardeşimin (kaçırılması) olayı gerçekten çok önemliydi. Her şey çözüldü. Kardeşim şu anda ailemle birlikte ülkemizde ve mutlu. Ben bu konunun iyi şekilde çözümlenmesiyle kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum."

Valencia, toplantının ardından basın mensuplarına 13 numaralı formasıyla poz verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın kız kardeşi için

Enner Valencia: Büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum

Adeta top cambazı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk yarışı içinde olacağız"
    Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk yarışı içinde olacağız"
  2. Higuain’in kardeşi ayrılığı doğruladı
    Higuain’in kardeşi ayrılığı doğruladı
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti
  4. Son dakika | Kasımpaşa Kevin Varga'yı resmen açıkladı
    Son dakika | Kasımpaşa Kevin Varga'yı resmen açıkladı
  5. Son dakika | Ahmet Nur Çebi: Limitler çözülmeden transfer olmaz!
    Son dakika | Ahmet Nur Çebi: Limitler çözülmeden transfer olmaz!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enner Valencia: Büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum

Enner Valencia: Büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Eda Şahin sakatlandı

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş'tan kombine satışı kararı!

Beşiktaş'tan kombine satışı kararı!

Sıradaki Haber