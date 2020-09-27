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HaberlerFenerbahçe Haberleri Enner Valencia: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
27.09.2020 - 22:52 | | AA

Enner Valencia: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Enner Valencia: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Valencia, çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, "Maçın bir anlamı vardı. Buradan 3 puanı alarak dönmek istiyorduk. Çok konsantre olmuştuk. Bu da saha içinde belli oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef buradan ödülümüzü aldığımızı söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını aktaran 30 yaşındaki forvet, "Birlik olarak en iyi şekilde kendimizi sahada göstermek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Tisserand: "Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı"

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu oyuncusu Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan 27 yaşındaki stoper, "Takımla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Uzun zamandır takımla beraber oynamayı bekliyordum. Bu maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı ancak maalesef 2 puanı kaybettik." şeklinde görüş belirtti.

- Luiz Gustavo: "Yeni bir felsefe üzerinde çalışıyoruz"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yeni bir felsefe üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Süper Lig'de henüz 3 maçın geride kaldığını ve önlerinde uzun bir yol olduğunu anlatan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bütün oyuncular daha da gelişecektir. Bu sezon çok fazla yeni oyuncu geldi. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefe üzerinde çalışıyoruz. Hepimiz bu süreçte adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğunda her şey daha kolay olacaktır. Bizim yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

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