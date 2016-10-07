Enner Valencia'nın ambulanslı kaçış planı!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen yıldız futbolcu hakkında, kızına ödemesi gereken 18 bin euroluk nafakayı yatırmadığı için yakalama kararı çıkarıldı. 26 yaşındaki forveti gözaltına almak için polisler stada geldi.

Durumu fark eden ve o sırada oyunda olan Valencia, devleti atlatmak için ilginç bir plan yaptı. 82. dakikada sakatlanma bahanesiyle kendini oyundan aldırdı ve yerine Ayovi dahil oldu. Bir golf arabasıyla sahanın diğer tarafında bekleyen ambulansa doğru yol aldı.

Ambulansa bindirildikten sonra hastaneye gider gibi stattan çıkarak polislerin elinden kurtulacaktı. Ancak futbolcunun kaçmaya çalıştığını fark eden onlarca polis peşinden koşarak kendisini yakaladı ve stattan ayrılmasına izin vermedi. Saha kenarında bunlar yaşanırken o sırada maç devam ediyordu.

İki gündür deniyorlardı

Enner Valencia'yı Ekvador polisi iki gündür gözaltına almaya çalışıyordu. Önceki gün takımın Şili maçı öncesindeki son idmanına gelen yetkililer, kendi aralarında çıkan tartışmadan dolayı bu girişimlerinde başarılı olamamıştı. Şili maçının hemen öncesindeki girişim de milli takım yetkililerinin araya girmesiyle savuşturulmuştu.

Polisin Valencia'yı kovaladığı o an