Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!

Fenerbahçe'nin dün akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın mutlu günü...

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan 30 yaşındaki futbolcunun kız kardeşi Erci Valencia, Ekvator polisi tarafından kurtarıldı.

Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, "Küçük kız kardeşimi bana geri verdiğin için çok teşekkürler Tanrım. Bize bu zor zamanlarda kayıtsız şartsız sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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