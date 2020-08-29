Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!
29.08.2020 - 10:28 |

Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi geçtiğimiz günlerde kaçırılmıştı. Ekvator polisi, düzenlediği operasyonla Erci Valencia'yı buldu.

Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin dün akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın mutlu günü...

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan 30 yaşındaki futbolcunun kız kardeşi Erci Valencia, Ekvator polisi tarafından kurtarıldı.

Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, "Küçük kız kardeşimi bana geri verdiğin için çok teşekkürler Tanrım. Bize bu zor zamanlarda kayıtsız şartsız sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Enner Valencianın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı

Enner Valencianın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı

Luka Modric'in Madrid Formasıyla Geçirdiği Sekiz Sezon

    Beşiktaş, Atakan Üner'i resmen açıkladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!
      Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı!
    2. Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
      Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
    3. Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor
      Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor
    4. Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
      Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
    5. Emiliano Viviano: Burası benim için yeni bir meydan okuma
      Emiliano Viviano: Burası benim için yeni bir meydan okuma



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç

    Transfer haberleri | Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç

    Transfer haberleri | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

    Transfer haberleri | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

    Son dakika transfer haberleri | Badou Ndiaye adım adım Beşiktaş'a!

    Son dakika transfer haberleri | Badou Ndiaye adım adım Beşiktaş'a!

    Ahmet Ağaoğlu: O gün alma diyenler bugün satma diyorlar!

    Ahmet Ağaoğlu: O gün alma diyenler bugün satma diyorlar!

    Sıradaki Haber