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27.07.2019 - 15:29 |

Enzo Crivelli resmen Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli takım, Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Enzo Crivelli resmen Medipol Başakşehir'de
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Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.

 

 

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