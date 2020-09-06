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HaberlerBeşiktaş Haberleri Enzo Roco planları bozdu
06.09.2020 - 10:01 | | Fanatik

Enzo Roco planları bozdu

Takımdan gönderilmesi için hamle yapılan Şilili savunmacının Antalyaspor maçındaki performansı kafaları karıştırdı.

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Beşiktaş'tan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu temaslardan sonuç alınamadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı.

Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla takımın sahadaki en iyi isimlerinden oldu. Roco’ya Süper Lig’in ilk haftalarında şans vermek isteyen Sergen Yalçın’ın, oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak kararı gelecek hafta vereceği belirtildi.

 

Enzo Roco planları bozdu

 

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