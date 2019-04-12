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12.04.2019 - 02:30 |

Epureanu bekleyişi

Beşiktaş maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Medipol Başakşehir’de tüm gözler Alexander Epueranu’ya çevrildi.

Epureanu bekleyişi
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Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Medipol Başakşehir’de tüm gözler Alexander Epueranu’ya çevrildi. Adale sakatlığı sebebiyle 3 haftadır sahalardan uzak olan Moldovalı stoperin takıma katılması bekleniyor.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan tecrübeli savunmacının, ilk 11’de oynayacak düzeye gelebilmesi için son verileri inceleniyor. Son 3 haftada sahaya Attamah-Mahmut savunma ikilisiyle çıkan turuncu-lacivertlilerde, zorlu haftalar öncesi Epureanu’dan müjdeli haberin gelmesi isteniyor.

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