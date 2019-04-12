12.04.2019 - 02:30 |
Epureanu bekleyişi
Beşiktaş maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Medipol Başakşehir’de tüm gözler Alexander Epueranu’ya çevrildi.
Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Medipol Başakşehir’de tüm gözler Alexander Epueranu’ya çevrildi. Adale sakatlığı sebebiyle 3 haftadır sahalardan uzak olan Moldovalı stoperin takıma katılması bekleniyor.
Sakatlığını büyük ölçüde atlatan tecrübeli savunmacının, ilk 11’de oynayacak düzeye gelebilmesi için son verileri inceleniyor. Son 3 haftada sahaya Attamah-Mahmut savunma ikilisiyle çıkan turuncu-lacivertlilerde, zorlu haftalar öncesi Epureanu’dan müjdeli haberin gelmesi isteniyor.