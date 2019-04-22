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22.04.2019 - 11:44 | | İHA

Epureanu’suz Başakşehir puan kaybı yaşıyor

Medipol Başakşehir, sakatlığı süren başarılı savunmacı Epureanu'nun yokluğunda çıktığı son 5 maçta 7 puan kaybetti.

Epureanu’suz Başakşehir puan kaybı yaşıyor
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Süper Lig’de 62 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, dün sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 beraber kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İstanbul temsilcisi, 5 sezondur takımda forma giyen ve sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında kadroya giremeyen Alexandru Epureanu’yu ise mumla arıyor. Ligde son maçını 3 Mart’ta Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı oynayan ve sakatlığı sebebiyle takımını son 5 maçta yalnız bırakan Epureanu’nun yokluğunda Başakşehir yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekiyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Moldovalı savunmacıdan yoksun çıktığı Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 2, Beşiktaş maçında ise 3 puan kaybetti. Başakşehir’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Epureanu’suz oynadığı son 5 maç şöyle:

Fenerbahçe: 2-1

Kayserispor: (1-1) (d)

Konyaspor: 2-0

Beşiktaş: 2-1 (d)

Çaykur Rizespor: (1-1)

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