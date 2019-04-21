Epureanu üzüntüsü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında bugün Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını bitirdi.

Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas çalışmasının ardından geniş alanda farklı oyunlar üzerinde durdu. Daha sonra taktik çalışmayla idman noktalandı. Medipol Başakşehir’de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu’nun ise sakatlığı sürüyor. Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.