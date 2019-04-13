13.04.2019 - 02:30 |
Epureanu yok, Arda şüpheli
Medipol Başakşehir’de sakatlığı süren Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.
Medipol Başakşehir’de sakatlığı süren Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Arda Turan, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı süren Gökhan İnler’in de kadroda olması beklenmiyor.
Şenol Güneş üstün
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Medipol Başakşehir’in teknik patronu Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, sürekli turuncu-lacivertlilerin başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç berabere bitti ve 4 mücadelede de Avcı galibiyet sevinci yaşadı.
Beşiktaş’ın belalısı
Lider Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Beşiktaş, Süper Lig’de en çok sıkıntı yaşadığı biri rakiple karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı 23 resmi maçın sadece 4’ünü kazanabildi. İki ekip, 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 23 resmi maçta karşılaştı, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 16 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.
En çok gol atan en az gol yiyenle
Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi, ligin en çok gol atan takımıyla en az gol yiyen takımını karşı karşıya getirecek.
Çaykur Rizespor deplasmanından 7-2’lik galibiyetle attığı gol sayısını 58’e çıkaran ve Galatasaray ile aynı gol sayısına ulaşan Kartal, ligin en çok gol atan iki takımından biri durumunda...
Başakşehir ise Beşiktaş’ın tam tersine Süper Lig’in en sağlam savunmasına sahip... 28 maçta kalesinde 13 gol gören Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin bir diğer özelliği de, Trabzonspor maçı haricinde hiçbir maçta 2 gol yememiş olması. 16 maçta rakip forvetlere kalesini tamamen kapatan Başakşehir, sadece 18’inci haftada deplasmanda 4-2 kazandığı Trabzonspor’dan 2 gol yerken, diğer 11 karşılaşmada 1’er golü kalesinde gördü.