Epureanu yok, Arda şüpheli

Lider Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Beşiktaş, Süper Lig’de en çok sıkıntı yaşadığı biri rakiple karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı 23 resmi maçın sadece 4’ünü kazanabildi. İki ekip, 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 23 resmi maçta karşılaştı, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 16 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.

En çok gol atan en az gol yiyenle

Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesi, ligin en çok gol atan takımıyla en az gol yiyen takımını karşı karşıya getirecek.

Çaykur Rizespor deplasmanından 7-2’lik galibiyetle attığı gol sayısını 58’e çıkaran ve Galatasaray ile aynı gol sayısına ulaşan Kartal, ligin en çok gol atan iki takımından biri durumunda...

Başakşehir ise Beşiktaş’ın tam tersine Süper Lig’in en sağlam savunmasına sahip... 28 maçta kalesinde 13 gol gören Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin bir diğer özelliği de, Trabzonspor maçı haricinde hiçbir maçta 2 gol yememiş olması. 16 maçta rakip forvetlere kalesini tamamen kapatan Başakşehir, sadece 18’inci haftada deplasmanda 4-2 kazandığı Trabzonspor’dan 2 gol yerken, diğer 11 karşılaşmada 1’er golü kalesinde gördü.