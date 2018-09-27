Epureanu'ya sürpriz doğum günü

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında mücadelenin hazırlıklarına devam eden turuncu-lacivertlilerde idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon çalışması ile başlayan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik çalışması yapıldı.

Antrenmana sakatlıkları sebebiyle Stefano Napoleoni ile Eljero Elia katılmazken Emre Belözoğlu ile Arda Turan salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla devam sürdürecek.

EPUREANU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Medipol Başakşehir'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun doğum günü kutlandı. 32 yaşına giren Epureanu'yu teknik direktör Abdullah Avcı, takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Saha kenarında pasta kesen Epureanu, arkadaşlarına teşekkür etti.

Doğum günü kutlamasında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, ''Beraber 5'inci seneyi kutluyoruz. Umarım uzun süreler beraber kutlarız. Nice sağlıklı ve mutlu senelere'' diye konuştu.

Bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini dile getiren Epureanu ise ''Bu ailenin bir parçası olduğum için hem mutlu hem de gururluyum. Umarım bu sezon rüyalarımızı gerçekleştiririz'' dedi.