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13.08.2020 - 17:54 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

Erciyes Yüksek İrtifa Kampı şimdiden talep görmeye başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesinde 2 saha tamamlandı. Merkez, uluslararası alanda ilgi görmeye şimdiden başladı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kampı şimdiden talep görmeye başladı
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi şimdiden talep görmeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesinde 2 saha tamamlandı. Yapılan çalışmalara değinen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi İşletmecisi ve TSS Tur Genel Müdürü Serkan Çeri, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin uluslararası alanda ilgi görmeye şimdiden başladı. Yeri ve konumu çok iyi ayarlanmış sahalar Süper Lig ekipleri başta olmak üzere dünya yıldızı takımların tercih edeceği bir merkez haline gelecek. Şimdiden Süper Lig takımları dahil 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarından yoğun talep var. Hatta yurt dışından dahi takımlar gelmek istiyor" dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kampı şimdiden talep görmeye başladı

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