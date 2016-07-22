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22.07.2016 - 08:12 |

Erdal Öztürk 'darbe girişimi' kurbanı oldu

Darbeye teşebbüsten tutuklanan alınan Korgeneral Erdal Öztürk'le ismi ve soyadı aynı olan B.Münih'in Türk yıldızı birbirine karıştı... Wİkipedia, futbolcu Erdal'ın kayıtlarını sildi

Erdal Öztürk 'darbe girişimi' kurbanı oldu
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'BİR kötünün 9 köye zararı var' sözü gerçek oldu, darbeci bir general yüzünden 20 yaşındaki genç futbolcu bile mağduriyet yaşadı... Almanya da Bayern Münih forması giyen Erdal Öztürk, önceki akşam M.City'yle oynanan hazırlık maçında ikinci yarı oyuna girdi. 76. dakikada harika bir gol atıp Bayern Münih'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Bu gol Erdal Öztürk'ü şöhret yaptı. Ertesi gün onun hakkında bilgi edinmek isteyenler, sosyal medya ve internet üzerinden aramalara başladı. Ama insanların karşısına Erdal Öztürk olarak darbeye teşebbüsten tutuklanan korgeneralin icraatları döküldü.

HEM ALMANYA HEM DE TÜRKİYE

Bu talihsiz isim benzerliği yüzünden Wikipedia, 20 yaşındaki oyuncunun tüm bilgilerini son 24 saat içinde sayfadan kaldırdı. Kariyerinin en önemli golünü atan Erdal, bu yüzden ağır darbe yedi. Almanya ve Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Erdal Öztürk, sezon başında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e transfer oldu. Korgeneral 3. Ordu eski komutanı olan Erdal Öztürk ise hain darbe teşebbüsünden dolayı tutuklandı. (Akşam)

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