Erdem Karagöl: Adem, G.Saray'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul etti

Adem Büyük’ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

- Adem’in son haftalardaki yükselişi dikkat çekiyor. Neler söylersiniz?

“Adem Büyük, hiç bir zaman pes etmeyen, çok çalışan, mücadeleci bir kişiliğe sahip. Yapı itibariyle kaybetmeyi sevmez. Galatasaray’da da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Gol attıkça daha da mutlu oluyor. İyi bir form yakaladı. Attığı gollerden ziyade takımın ulaşmak istediği hedef daha önemli. Çünkü önce takımın menfaatleri gelir. Adem’in de takımına yardımcı olması mutluluk verici.”

- Adem’in Galatasaray’a transfer hikayesi nasıl oldu?

“Adem Büyük, Kasımpaşa’dan ayrılırken de onu isteyen büyük takımlar vardı. İsim vermeyim ama büyükler Adem’le ilgilendi. Nasip bizi Malatyaspor’a götürdü. Orada goller atıp asistler yaptı. Sözleşmemiz bitti ve ayrılma kararı aldık. Bir çok takım ilgilendi. Galatasaray’dan teklif geldiğinde ise düşünmeden kabul etti. Zaten Fatih hocaya saygısı büyük. Onunla çalışmak Adem’i heyecanlandırdı. Galatasaray’a gidelim dediği an benim için iş bitmişti. Diğer teklifleri teşekkür ederek kabul etmedik. Galatasaray’ın yolunu tuttuk.”

- Adem’le sık sık berabersiniz. A Milli Takım hayali için neler söylersiniz?

“Her oyuncu için A Milli forma kutsaldır. Kim o şanlı forma altında ülkesine hizmet etmeyi istemez ki? Adem, daha önce de A Milli formayı giydi. Önümüzde önemli bir turnuva var. Adem de attığı gollerle performansını arttırmaya devam ediyor. Her Türk futbolcu EURO 2020’de oynamak ister. Adem’in de bir beklentisi var. Ama kararı verecek kişi bizler değil teknik direktör Şenol Güneş’tir. Şenol hoca iyi işler yapıp göğsümüzü kabartıyor. Son kararı o verecek. Herkes için hayırlısı olsun.”