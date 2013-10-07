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07.10.2013 - 14:55 |

Erdinç Yavuz'dan açıklamalar

Torku Konyaspor kaptanı Erdinç Yavuz: "İç sahada aldığımız galibiyetleri deplasmanlarda da tekrarlayıp, iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz"

Erdinç Yavuz'dan açıklamalar
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Torku Konyaspor'un tecrübeli takım kaptanı Erdinç Yavuz, iç sahada aldıkları galibiyetleri deplasmanlarda da tekrarlayıp, iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

Yavuz, Kayseri Erciyesspor'a karşı takımın iyi mücadele ederek galip geldiğini, doğum gününde gelen 3 puanın kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu söyledi.

İç sahadaki takım performansını deplasmanda ortaya koyamadıklarını ve hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarına ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda Kayseri Erciyesspor maçı bizim için gerçekten büyük önem taşıyordu. İyi mücadele ettiğimizi söylemeliyim. Bunun karşılığını da attığımız tek golle ve 3 puanla aldık. Kayseri ekibi karşısında alınan 3 puanın, çıkışın başlangıcı olacağına inanıyorum. İç sahada aldığımız galibiyetleri deplasmanlarda da tekrarlayıp, iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var."

Yavuz, İyi bir takıma ve teknik kadroya sahip olduklarını, ligin ilk haftalarında yaşadıkları uyum sorununu yavaş yavaş atlatmaya başladıklarını dile getirdi.

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