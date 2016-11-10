Erdoğan, Kosova maçını izleyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, A Milli Takım'ın Antalya'da Kosova ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edeceği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de Kosova ile oynayacağı karşılaşmayı olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tribünden izleyeceği bildirildi.