Erdoğan, Kweuke için devreye girdi!

Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke'nin hamile eşinin ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaralanarak 8 aylık ikiz bebeklerini kaybetmesi üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, golcü futbolcunun Amerika'daki eşinin yanına gidebilmesi için ABD Büyükelçiliği ile görüşme başlattı.

HİKMET KARAMAN AÇIKLAMA YAPTI!

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kweuke'nin eşinin geçirdiği trafik kazası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, kulüp başkanları, futbolcular ve Rize şehrinin oyuncuya destek için mesajlar gönderdiğini belirterek, oyuncunun acısını paylaşan tüm Türkiye'ye teşekkür etti. Kweuke'nin bunları açıklamak istediğini ancak durumunun iyi olmadığını ifade eden Karaman, şunları söyledi

Kaza, eşinin içinde bulunduğu bir ticari takside meydana gelmiş. Eşinin komadan çıktığı haberini aldık. Önemli olan oyuncumuzun biran önce eşini görebilmesi. Eşi de yaralı olduğu için gelemiyor. Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Olayla yakından ilgileniyorlar. Kulüp başkanı ve yöneticilerimizde oyuncunun vize işlemleri için çalışıyor. Burada ABD Büyükelçiliği'ne de büyük görev düşüyor. Oyuncumuz biran önceAmerika'ya giderek eşini görmek istiyor. Vize sorunu halledilmek üzere. Kweuke ABD'ye eşinin yanına gidecek.

FRANSIZCA YAZILI AFİŞLE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada bir grup Çaykur Rizesporlu taraftar, Mehmet Cengiz Tesislerine Fransızca 'Geçmiş olsun Kweuke, yanındayız' yazılı afişler astı. Teknik direktör Hikmet Karamantaraftarlara teşekkür ederek böyle günlerde birlik olmanın çok önemli olduğunu söyledi.