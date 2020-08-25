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25.08.2020 - 11:05 | | DÜZCE (İHA) -

Erdoğan Yeşilyurt: Çok iyi bir takım olduk

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarıyla ilgili konuşan Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, “Elimizden geleni yapacağız. Sonuçta herkes bunu yapmak istiyor. Direkt gruplara gidiyoruz. İnşallah Avrupa’da başarılı oluruz” dedi.

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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Sivasspor’da başarılı futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Amacının her zaman takım için mücadele etmek olduğunu belirten Yeşilyurt, “Çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rıza hocamız da diyor, daha fazla yapabilirdik. Futbol böyle bir şey. Avrupa’ya gidiyoruz sonuçta, bir Anadolu takımı için çok güzel bir şey. Çok iyi bir sezon geçirdik” diye konuştu.

“Çok iyi bir takım olduk”
Kamp süreci ve takıma yeni katılan isimler hakkında da görüş bildiren 26 yaşındaki oyuncu, “Antrenmanlar eğlenceli ve ağır geçiyor. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA’da mücadele edeceğiz. Çalışmamız lazım. Burada oldukça iyi çalışıyoruz. Başarılar elde etmek istiyoruz. Yeni transferler idmanlarda gördüğüm kadarıyla kaliteli. Yönetim bence çok kaliteli bir iş yapıyor. Onlara güveniyoruz. Çok iyi bir takım olduk. Birkaç arkadaş daha katılacak takımda. Hep beraber takım için mücadelede edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gruplardan çıkabilmek büyük bir başarı”
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki şansını değerlendiren Erdoğan Yeşilyurt, “Elimizden geleni yapacağız. Sonuçta herkes bunu yapmak istiyor. Direkt gruplara gidiyoruz. İnşallah Avrupa’da başarılı oluruz. Çıkabilirsek çok büyük bir şey başaracağız. Ligde de geçen sene gibi bitirmek istiyoruz. Pandemiden sonra seyircisiz oynamak iyi olmadı. Taraftarlarımız bizleri her zaman televizyonları karşısından desteklesinler. Bize inanıp güvensinler. Çünkü biz elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

 

Erdoğan Yeşilyurt: Çok iyi bir takım olduk

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