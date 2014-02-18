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18.02.2014 - 12:49 |

Eren Albayrak: Bursa maçı zor geçecek

Çaykur Rizespor'da Bursaspor'la oynanacak zorlu mçaın hazırlıkları sürüyor.

Eren Albayrak: Bursa maçı zor geçecek
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Spor Toto Süper Lig'de 21 Şubat Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için Almanya'da bulunan Engin Baytar, ülkesinin milli takımına giden Goodfrey Oboabona katılmadı. Sakatlığı devam eden Hurşut Meriç ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyona yönelik çalıştı. Antrenmanın son bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, taktik ağırlıklı maç yaptı. Tütüneker, idman öncesi Sercan Kaya ile bir süre özel görüştü.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Eren Albayrak, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında Ali Adnan'ın cezası nedeniyle Kayseri Erciyesspor maçında sol bek olarak görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bana verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Hazırlık maçlarında da sol bek olarak oynamıştım. Hocamın verdiği şans doğrultusunda söylediklerini yapmaya çalıştım. İlk maçta tedirgindim ama Gaziantespor maçında daha iyi şeyler yapmaya çalıştım. Sol önde oynuyordum, şimdi geride oynuyorum. Benim için zor olmadı."

Gaziantepspor maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu ifade eden Eren Albayrak, "Bizim için bir başlangıç oldu ama Bursaspor maçı çok daha zor olacak. Bursaspor deplasmanında bizim için en kötü sonuç beraberlik olmalı. Yenemiyorsak yenilmemeliyiz. Bizim kazandığımız haftada rakiplerimizin de kazanması işlerin zorluğunu gösteriyor" dedi.

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