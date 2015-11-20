Eren Albayrak: "Hedefim EURO 2016"

Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak, ligde son olarak karşılaşıp çok iyi mücadele ettikleri Galatasaray maçını moral ve motivasyonla kazandıklarını belirtti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Şimdi önümüzde zorlu bir Osmanlıspor maçı var. İyi hazırlandık. Galatasaray karşısındaki mücadelemizi bu maçta da sahaya yansıtmak, kazanarak galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yaparak ve çalışarak A milli takımın Fransa kadrosunda yer almak istiyorum."

ŞUT ÇALIŞTILAR

Öte yandran Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Hikmet Karaman, antrenman öncesi saha içerisinde toplantı yaptığı oyuncularına tablet bilgisayar üzerinden bazı pozisyonlar izletti. Yeşil mavililer daha sonra dar alanda birebir şut çalışması ile hazırlıkları tamamladı.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Sylvestre ile kart cezalısı Oboabona, Osmanlıspor maçı kadrosunda yer almayacak.