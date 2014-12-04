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04.12.2014 - 11:34 |

Eren Albayrak'tan o iddialara cevap!

Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak, Mehmet Özdilek ile futbolcular arasında kopukluk olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Eren Albayrak'tan o iddialara cevap!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak, teknik direktör Mehmet Özdilek ile futbolcular arasında kopukluk olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, zamana ihtiyaçları olduğunu belirtirken, "Hocayla aramızda bir sıkıntı yok" dedi.

Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Eren, sezona kadrolarına takviye yaparak başladıklarını bu nedenle uyum süreci ile karşılaştıklarını, kadronun kolay oturmadığını söyledi. Zaman ihtiyaç duyduklarını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da kötü dönemler geçirdik. Bu yılda zaman zaman kötü dönemler yaşıyoruz. Bunları atlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bütünlüğümüzü sahaya biraz daha yansıtmamız gerekiyor. Kendi sahamızda kazanamadığımız için özgüven düşüklüğü oldu. Ancak bir galibiyet serisi yakalarsak bu durumu aşacağız. Bunu atlatacak güçteyiz. Kardemir Karabükspor maçında bütünlüğümüzü sahaya yansıtarak ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum. Ben de ligin başından beri elimden gelenin en iyisini yapmaya, hocanın verdiği şansları iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Daha iyisini yapacağımı düşünüyorum."

"HOCAYLA SIKINTIMIZ YOK"

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile futbolcular arasında kopukluk olduğu yönündeki bir soru üzerine buna inanamadığını anlatırken şunları söyledi:

Hocayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Mehmet hoca çok üst düzey futbol oynamış ve bize tecrübelerini aktarıyor. Söylentilere gülüp geçiyoruz. Kötü gidişte herkesin bir payı vardır. Kötü gidişin sorumlusu bizleriz. Buradan takımı çıkaracak olan da yine bizleriz. Bu süreçte biraz desteğe ihtiyacımız var. Tüm camia birlik olmalıyız. Hep birlikte buradan çıkmamız gerekiyor. Kötü futbol oynadığımız dönemler oluyor. Bunu kimse istemez. Ancak herkes performansını sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Bu kötü günleri güzel günlere çevirmek istiyoruz."

"ERSUN HOCA İLE TRABZONSPOR İYİ BİR İVME YAKALADI"

Süper Ligle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Trabzonspor'un Ersun Yanal ile çok iyi bir ivme yakaladığını ifade eden Eren, "Bu iyi futbolu sürdüreceklerine inanıyorum. Oyuncular Ersun hoca ile çalıştıklarını sahaya yansıtıyorlar. İyi bir hava yakaladılar. Ancak çok renkli bir ligimiz olduğunu söyleyemem. Çok fazla puan farkı yok. Ancak ligde ilgili umut kırmamak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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