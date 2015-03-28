Eren Fenerbahçe maçı için iddialı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde salonda basına kapalı yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Eren Albayrak, Leonard Kweuke, Godfrey Oboabona, Ousmane Viera, Ali Adnan ve Kyle Lafferty katılmadı.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan takım kaptanı Kıvanç Karakaş, beş haftadır iyi süren çıkışları olduğunu, ligin son haftasında deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor karşısında galip gelerek rahatladıklarını söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Karakaş, "Fenerbahçe şampiyonluğa oynarken biz de ligde kalma yarışını sürdürüyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz ve iyi oynamaya başladık. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. Taraftarımızın önünde, onların desteğiyle iyi sonuç almak için mücadele edeceğiz. Çekinmeden rakibimizin gücünü bilerek elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile iyi bir Çaykur Rizespor izlettirmeye başladıklarını kaydeden Kıvanç Karakaş, "Saha dışında iyi bir birlikteliğimiz vardı. Bunu saha içerisine de taşıyarak yükselişe geçtik. Hocamızın bizim üzerimizdeki olumlu etkisi çok fazla. İnşallah kalan haftalarda da en iyi şekilde mücadele edip daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.