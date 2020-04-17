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17.04.2020 - 10:26 | | MALATYA (İHA) -

Eren Tozlu: Kendimi tesislere kapatmış durumdayım

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Eren Tozlu, "Kendimi tesislere kapatmış durumdayım. Sakatlık sürecim geride kaldı ve kendimi çok iyi hissediyorum. Futbolu çok özledim. Sahalara dönerek takımıma katkı sunmak istiyorum" dedi.

Eren Tozlu: Kendimi tesislere kapatmış durumdayım

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Eren Tozlu futbolu çok özlediğini ifade etti. Bireysel antrenmanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam eden Eren, kendini dış dünyaya kapattı.

Başarılı futbolcu korona virüs sürecinin herkesi olduğu gibi kendisini de olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bu illet hastalık hepimizi olumsuz etkiledi. Kim böyle bir şey yaşayacağımızı tahmin edebilirdi? Yüce Allahım bizlere acıyıp da bu sıkıntılardan kurtarır inşallah" şeklinde konuştu.

"Futbolu çok özledim"
Eren, sağlımız için bir süre daha evde kalmamız gerektiği uyarısı da yaparak, "Sanırım bu süreç biraz daha sürecek. Şu dönemde yapılması gereken en akıllıca şey evde kalmaktır. Ben de şu an kendimi tesislere kapatmış durumdayım. Sakatlık sürecim geride kaldı ve kendimi çok iyi hissediyorum. Futbolu çok özledim. Sahalara dönerek takımıma katkı sunmak istiyorum" diye konuştu.

 

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