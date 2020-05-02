Ergin Ataman: Liglerin yeniden başlayacağına inanıyoruz

Bu sezon hem Basketbol Süper Ligi’ni hem de Euroleague’i domine eden Anadolu Efes’in coachu Ergin Ataman, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı. Liglerin oynanması gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcının sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Bu şartlarda Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanmayacağını düşünenler var. Böyle düşünürsek analiz yapmayı bırakmam lazım. Liglerin ertelendiği günden beri maçların yeniden başlayacağına inanıyoruz."

'Bizi finalde görmek istiyorlar' “Biz oynayarak şampiyon olmak istiyoruz, hepimiz bu düşüncedeyiz. Biz sahada bütün sezon ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını kupayı kaldırarak almak istiyoruz. Belki maçlar seyircisiz oynanacak ama eminim ki ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de o tadına varamadıkları göze hoş gelen Anadolu Efes basketbolunu 8'li finallerde ve finalde görmek istiyorlar. Umarım her şey güzel olur, hepimiz beklemedeyiz."

‘Larkin sabırsızlanıyor’

“Shane Larkin de sıkıldı. 'Ne zaman döneceğim' diye bizi sürekli sıkıştırıyor. 28 Mayıs'ta uçuşlar kontrollü şekilde başlayacak. ABD'den de uçuş olursa 28 Mayıs'ta bütün oyuncular gelecek şekilde rezervasyonu yaptık."

‘Her oyuncuya bir top yaptık’

"Evinde çalışma imkanı olmayan oyuncularımız 2-3 haftadır tesislerde çalışıyor. Tesisleri günde 3 saat açıyoruz. 3 ya da 4 oyuncu geliyor. İki yardımcı antrenör denetiminde olmak üzere çalışıyorlar. Her oyuncuya bir top yaptık. Soyunma odasına girmeden, tamamen bireysel çalışıyorlar. Ben de zaman zaman gidip orta sahada onları takip ediyorum."

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