Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Ergin Ataman NBA'de!
08.11.2017 - 14:21 |

Ergin Ataman NBA'de!

Son olarak milli takım ve Galatasaray Odeabank'ta görev yapan koç Ergin Ataman, boşta olduğu dönemi Amerika'da geçiriyor. Tecrübeli koç San Antonio Spurs ile antrenmana çıktı.

Ergin Ataman NBA'de!
ABONE OL

Milli takımın ve Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, bir takımın başında koçluk yapmadığı dönemi antrenörlük çalışmalarına farklı alanda devam ederek sürdürüyor. Kariyerinin ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Ergin Ataman, şu sıralarda da San Antonio Spurs antrenmanlarına katılma şansını elde etti.

San Antonio Spurs'un asistan koçlarından Ettore Messina ile fotoğrafını da kendi Instagram hesabından paylaştı. Ergin Ataman, Montepaschi Siena'nın başında görev yaptığı dönemde Ettore Messina'nın takımlarıyla İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışı vermişti.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber