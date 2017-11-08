Ergin Ataman NBA'de!

Milli takımın ve Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, bir takımın başında koçluk yapmadığı dönemi antrenörlük çalışmalarına farklı alanda devam ederek sürdürüyor. Kariyerinin ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Ergin Ataman, şu sıralarda da San Antonio Spurs antrenmanlarına katılma şansını elde etti.

San Antonio Spurs'un asistan koçlarından Ettore Messina ile fotoğrafını da kendi Instagram hesabından paylaştı. Ergin Ataman, Montepaschi Siena'nın başında görev yaptığı dönemde Ettore Messina'nın takımlarıyla İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışı vermişti.