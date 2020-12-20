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20.12.2020 - 12:02 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Ergin Ataman: Önemli bir lig galibiyeti aldık

Anadolu Efes karşısında eksik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Tekrar tam kadro olup en kısa zamanda bu sıkıntılı dönemi atlatıp daha iyi durumlara gelmek istiyoruz dedi. Ergin Ataman ise önemli bir lig galibiyeti aldıklarını belirtti.

Ergin Ataman: Önemli bir lig galibiyeti aldık
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ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında sahasında Anadolu Efese 78-92 mağlup olan TOFAŞta Başantrenör Hakan Demir karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes karşısında eksik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirten Demir, Bugün eksik bir kadro ile mücadele ettik. İstediğimiz gibi de hazırlanamadığımız bir maçtı. Maçın ilk periyodunda iyi mücadele ettik ama ondan sonra geri kalan periyotlarda istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Tekrar tam kadro olup en kısa zamanda bu sıkıntılı dönemi atlatıp daha iyi durumlara gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: ÖNEMLİ BİR LİG GALİBİYETİ ALDIK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maça iyi başlamadıklarını belirtti. Ataman, "Daha sonra Doğuş ve Buğrahan'ın oyuna girmesiyle tempoyu artırmayı başardık, çok iyi savunma yaptık. İkinci çeyrekte savunma kaynaklı çok sayı bulduk, 39 sayı attık. Üçüncü çeyrekte de iyi oynadık, tempo bulduk. Bunda da benchten gelen oyuncuların katkısı vardı. Tabi ki Tofaş'ın eksikleri vardı, bu gözardı edilemez ama biz de 48 saat dolmadan maça çıktık. Euroleague'de çift maç haftasından sonra çok süre alan oyuncularımızın yorgun olması da normal. Önemli bir lig galibiyeti aldık, yolumuza yenilgisiz devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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Ergin Ataman: Önemli bir lig galibiyeti aldık

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