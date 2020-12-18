Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Ergin Ataman: "Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı"
18.12.2020 - 00:51 | | AA

Ergin Ataman: "Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, AX Armani Exchange Milan yenilgisi sonrası karşılaşmanın son anlarını rakiplerinin daha iyi oynadığını belirtti.

Ergin Ataman: "Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı"
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarını rakiplerinin daha iyi oynadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, ikinci çeyrekte birkaç dakikada kontrolü kaybettiklerini aktardı.

AX Armani Exchange Milan'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Ataman, şu ifadeleri kullandı: 

"İkinci çeyrekte çok hata yaptık. Bryant Dunston yorulunca Tibor Pleiss'ı oyuna aldık. Ancak Pleiss rakiplerine karşı yavaş kaldı. Birkaç dakikada kontrolü kaybettik. AX Armani Exchange Milan ikinci ve üçüncü çeyrekte farkı açtı. İkinci yarı 17 sayıdan geri geldik. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularımızdan fiziksel katkı alamadık. Son anlarda çok top kaybı yaptık. Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı." 

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise oyuncularının performansından memnun olduğunu aktararak, "Bugün maçı iki kez kazandık. Anadolu Efes, ikinci yarı geri dönmeyi başardı. Soyunma odasına gittiğimizde ikinci yarıda daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. Rakibin agresifliği karşısında iyi değildik. Savunmada iyi oynadık. Maçı iyi bitirdik." diye konuştu.

Ergin Ataman: Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı

    Beşiktaş'tan Rosier paylaşımı | 'Deli Yürek'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Youssoufa Moukoko tarihe geçti
      Youssoufa Moukoko tarihe geçti
    2. Milli güreşçiler, dünya ikincisi oldu!
      Milli güreşçiler, dünya ikincisi oldu!
    3. Newcastle United'da iki oyuncu koronavirüsü atlatamadı
      Newcastle United'da iki oyuncu koronavirüsü atlatamadı
    4. Katar'ın simge stadı açıldı
      Katar'ın simge stadı açıldı
    5. Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
      Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a hazır!

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a hazır!

    Atılay Canel: "Maçı hak eden taraf bizdik"

    Atılay Canel: "Maçı hak eden taraf bizdik"

    Trabzon'da "Özkan Sümer Futbol Akademisi" açıldı

    Trabzon'da "Özkan Sümer Futbol Akademisi" açıldı

    Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı Türkiye 4. sırada tamamladı

    Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı Türkiye 4. sırada tamamladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet