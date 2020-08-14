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14.08.2020 - 16:50 |

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Avrupa ve Türk basketbolunun efsane baş antrenörü Ergin Ataman'ın 'Zafere Giden Yol' adlı kitabı Fanatik Kitap Yayınları imzasıyla okurlarıyla buluştu. Ataman, Euroleague ve kitap hakkında merak edilenleri gerçekleştirilen online basın toplantısında cevapladı.

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı
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Ergin Ataman’ın ‘Zafere Giden Yol’ kitabı, Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlandı. Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi Fanatik yazarları Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitabın ön sözü basketbol tarihinin efsane ismi Aydın Örs tarafından yazıldı.

Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ergin Ataman’ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.

Toplantıda kitabının fikir, yazım ve basım süreci ile ilgili konuşan Ergin Ataman “Kitap fikri gazeteci arkadaşımız Gökhan German’ın beni araması ile başladı. Hamit Turhan ile birlikte özellikle gençlere yol gösteren bir kitap yapmak istediğini söyledi. Yoğunluk sebebiyle biraz çekimser yaklaşsam da her zaman yapmak istediğim bir çalışmaydı. Yıl boyu yoğun tempo içerisinde olsam da uygun zamanlarda buluşarak kitabı tamamladık. Basketbolla tanışmam, bugüne kadar çalıştığım takımlarda yaşadığım maceralar, sıra dışı olaylar kitapta yer alıyor. Antrenörlüğe başladığım 20’li yaşlarda kendime koyduğum Avrupa’nın ve dünyanın tanıdığı bir antrenör olma hedefine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadım. Kitabın ön sözünü yazan değerli hocam Aydın Örs’e şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi. Başarısının formülünü de açıklayan Ataman “Önce kendin inan, sonra takımı inandır ve sana görev veren yönetimi daha büyük başarılar için ikna et. Tüm kariyerimde bu yolu izledim, halen öncelikli hedefim” şeklinde konuştu.

Ergin Atamanın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Euroleague ile ilgili de merak edilen soruları yanıtlayan Ataman, “Şunu açıkça söyleyeyim; Euroleague yönetimine kırgınım. Biz bütün sezon boyunca Euroleague bayrağını en üst seviyede taşıdık. Sadece aldığımız sonuçlar ya da liderliğimiz 34 haftanın 28’i oynandığı anda yani normal sezonun %80’in oynandığı bir yerde ciddi bir puan farkıyla biz lider durumdaydık. Bunun dışında sadece sonuçlar olarak değil, oynadığımız basketbolun dünyada takdir edilmesi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yarattığımız artışın, hiçbir çirkinliğin olmadığı, ailelerin sporseverlerin gelip, bir şov halinde keyif aldığı bir ortam oluşturduk. ‘Bizi şampiyon ilan edin’ demedik. Ama biz hep Euroleague’in oynanması için çaba sarf eden tek kulüp olduk. Bunun karşılığında gönül onurlandırma yapılmasını isterdik. Bu konuda Euroleague yönetimine ve sponsorların bir kısmına kırgın olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Ergin Atamanın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

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