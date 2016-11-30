Erhan Gökmen: "Daha güçlü bir takım izleyecekler"

Gökmen, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında yarın Denizli ekibi Kızılcabölükspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Kızılcabölükspor müsabakasının ardından yine hayati önem taşıyan bir başka mücadele için Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gideceklerini belirten Gökmen, "Aytemiz Alanyaspor maçından istediğimiz sonucu alacak güçteyiz. Zor bir deplasmana çıkıyoruz ama takımımıza güvenimiz sonsuz. İyi bir sonuçla evimize döneceğimizi düşünüyorum. Atiker Konyaspor, bu sezon yine ligin en sıra dışı takımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü bir takım izleyecekler"

Gökmen, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattığı açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazanabilseydik üst sıralara biraz daha yaklaşmış olacaktık. Ne yazık ki maç sonunda istediğimiz sonucu elde edemedik. İki haftadır kazanıyorduk. Osmanlıspor maçı, serinin devam edebilmesi için son derece önemli bir karşılaşmaydı. Atiker Konyaspor'un, kazanma alışkanlığını elde ettiği dönemlerde kendine güvenen oyun tarzıyla neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O açıdan bakıldığında kazanmamız gereken bir maçtı ama yine de kaybetmediğimiz için mutluyuz. Şimdi tek düşüncemiz sezonun ikinci yarısına hedeflediğimiz puan aralığında girebilmek. Taraftarlarımız müsterih olsun, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir takım izleyecekler. Bunun için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz."