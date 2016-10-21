21.10.2016 - 15:38 | | AA
Erhan Gökmen: "Tarihe geçecek bir maç oynadık"
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile tarihe geçecek bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarı, ikinci golü bulmuş olsaydık 3 puan bizim olacaktı. 1 puana razı olduk." dedi.
Kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Gökmen, şunları kaydetti:
"Tarihe geçecek bir maç oynadık. İlk yarı, ikinci golü bulmuş olsaydık 3 puan bizim olacaktı. 1 puana razı olduk. İnşallah bu, UEFA Avrupa Ligi için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki maçlarda da puanlar alıp gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. 3 puan kaçtığı için üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Takımımızla ve taraftarlarımızla gurur duyuyoruz."