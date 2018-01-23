Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Erkan Zengin'e Süper Lig vetosu
23.01.2018 - 11:12 |

Erkan Zengin'e Süper Lig vetosu

Eskişehirspor ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Erkan Zengin'in Atiker Konyaspor'a önerildiği öğrenildi.

Erkan Zengin'e Süper Lig vetosu
ABONE OL

TFF 1.Lig'de kötü günler geçiren Eskişehirspor ile yol ayrımına giden Erkan Zengin'in Atiker Konyaspor'a önerildiği ortaya çıktı. Devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve bu kapsamda kadrosuna bugüne kadar Yatabare ve Orkan Çınar'ı dahil eden yeşil-beyazlı ekibe menajerler aracılığı ile Erkan'ın önerildiği öğrenildi.

Ancak Konyaspor'un bu teklife sıcak bakmayıp oyuncunun temsilcisine kendilerini düşünmediklerini iletti. Kariyerinin büyük bölümünü Eskişehirspor formasıyla geçiren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Trabzonspor'da da top koşturmuştu.

Aslen Konyalı olmasına rağmen İsveç pasoportu da bulunan Erkan, İsveç A Milli Futbol Takımında dünyaca ünlü isimlerle aynı formayı taşımıştı. Orta sahanın hücuma dönük bölgelerinde oynayan Erkan Zengin, kariyerinde toplamda 340 maça çıktı. Bu süreçte 54 gol-67 asistle 121 gole direkt katkı yaptı. (Konyanınsesi)

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber