Erkan Zengin'e Süper Lig vetosu

TFF 1.Lig'de kötü günler geçiren Eskişehirspor ile yol ayrımına giden Erkan Zengin'in Atiker Konyaspor'a önerildiği ortaya çıktı. Devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve bu kapsamda kadrosuna bugüne kadar Yatabare ve Orkan Çınar'ı dahil eden yeşil-beyazlı ekibe menajerler aracılığı ile Erkan'ın önerildiği öğrenildi.

Ancak Konyaspor'un bu teklife sıcak bakmayıp oyuncunun temsilcisine kendilerini düşünmediklerini iletti. Kariyerinin büyük bölümünü Eskişehirspor formasıyla geçiren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Trabzonspor'da da top koşturmuştu.

Aslen Konyalı olmasına rağmen İsveç pasoportu da bulunan Erkan, İsveç A Milli Futbol Takımında dünyaca ünlü isimlerle aynı formayı taşımıştı. Orta sahanın hücuma dönük bölgelerinde oynayan Erkan Zengin, kariyerinde toplamda 340 maça çıktı. Bu süreçte 54 gol-67 asistle 121 gole direkt katkı yaptı. (Konyanınsesi)