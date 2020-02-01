Erkekler voleybolda derbi heyecanı

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçlardan 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı.