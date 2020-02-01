MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Erkekler voleybolda derbi heyecanı
01.02.2020 - 14:02 |

Erkekler voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Erkekler voleybolda derbi heyecanı

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

 Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçlardan 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı.

    Hüseyin Çimşir: "Verilmeyen bir penaltı var"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SON DAKİKA | Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Nizami golümüz verilmedi

    SON DAKİKA | Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Nizami golümüz verilmedi

    Son dakika | Sörloth'tan Fenerbahçe itirafı!

    Son dakika | Sörloth'tan Fenerbahçe itirafı!

    Darüşşafaka Tekfen: 88 - Sigortam.net İTÜ Basket: 74

    Darüşşafaka Tekfen: 88 - Sigortam.net İTÜ Basket: 74

    SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Gustavo cezasını kupada çekecek

    SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Gustavo cezasını kupada çekecek

    Sıradaki Haber